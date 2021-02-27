РИАМО - 27 фев. Замглавы научного центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих заявила, что высокий уровень антител не гарантирует эффективную защиту от заболевания, передает kp.ru.

На фоне активной разработки препаратов против коронавирусной инфекции активно обсуждается вопрос о том, какой уровень антител гарантирует действительно надежную защиту. В руководстве «Вектора» объяснили, почему тесты не показывают антитела после прививки разработанной в центре «ЭпиВакКороной».

«Это не совсем верный подход. Чрезмерная стимуляция иммунитета – это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса», - сказала Непомнящих.

По ее словам, при разработке вакцины «ЭпиВакКорона» не гнались за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Цель препарата — выработка антител, которые нужны для защиты от инфекции.

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Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

- В «Векторе» объяснили, почему высокий уровень антител — не показатель защиты от Covid. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы.

- Названы особенности вакцины от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ученые центра Чумакова проведут третью фазу клинических испытаний препарата.

- В правительстве РФ одобрили выплаты врачам, борющимся с Covid‑19. Единовременные страховые выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал.

- Более 2 тыс добровольцев помогают врачам в 11 столичных пунктах вакцинации от Covid‑19. В столице проводится акция «Помощники вакцинации».

- В Москве начали вакцинировать участников исследования препарата «Спутник Лайт». Участником исследования может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.