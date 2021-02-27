РИАМО - 27 фев. Два земельных участка сельскохозяйственного назначения в Истре продали на торгах, эти участки изъяли у владельца за неиспользование, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Площади участков в сельском поселении Ядроминское составляют 115 и 23 гектара.

«Участки изъяты у собственника ООО «Субаста» по решению суда за многолетнее неиспользование земли. По итогам торгов новый собственник получил 138 гектаров для реализации своего проекта. Стоимость выкупа за землю составила 34,6 миллиона рублей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что у ООО «Субаста» в Истре изъяли пять участков. Оставшийся 171 гектар участков выставили на торги, они пройдут 25 марта.

По словам зампреда правительства Московской области – министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, контроль за использованием земли – важная работа, необходимая для развития региона и защиты населения.

«Неиспользуемые земли не участвуют в экономическом и хозяйственном обороте, не приносят пользы жителям, а, наоборот, могут стать угрозой здоровью или жизни. Если у земли нет добропорядочного пользователя, который о ней заботится, она засоряется, зарастает борщевиком или начинает использоваться другими людьми, не всегда в благих целях», — подчеркнул Разин.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты по решению суда, если собственник не использует их в течение 3 и более лет с момента выявления нарушения.

В первой половине этого года на торгах планируют реализовать 308 гектаров сельхозземель, которые изъяли ранее. 1 марта проведут торги за 40,6 гектара сельхозземли вблизи деревни Вяземское Можайского городского округа. Стартовая цена участка снижена на 20% и составляет 2,1 миллиона рублей.

На торги также выставили четыре участка площадью 96,2 гектара около деревни Антоново в Можайском округе. Торги планируют провести 15 апреля, заявку можно подать до 12 апреля.

Информацию о лотах можно посмотреть по ссылке.