РИАМО - 27 фев. Третья созданная в РФ вакцина от Covid-19 «КовиВак» будет несколько отличаться от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», передает Nation News.

Данную вакцину разработали в центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Она основывается на иной технологии.

«КовиВак» основан на классической технологии, известной ученым уже 70 лет. Она содержит в себе инактивированный коронавирус. Как заявил Чернов, для применения технологии ученым понадобился доступ к живому вирусу. Исследователи собрали более 600 образцов в апреле прошлого года и отобрали из них наиболее пригодные для производства», - говорится в сообщении.

Препарат не основан на генной инженерии, а это значит, что «КовиВак» создает аналог природной защиты от коронавирусной инфекции.

В скором времени ученые центра Чумакова проведут третью фазу клинических испытаний препарата. Они должны показать его эффективность и безопасность для вакцинации уязвимых слоев населения.

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Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

- Названы особенности вакцины от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ученые центра Чумакова проведут третью фазу клинических испытаний препарата.

- В правительстве РФ одобрили выплаты врачам, борющимся с Covid‑19. Единовременные страховые выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал.

- Более 2 тыс добровольцев помогают врачам в 11 столичных пунктах вакцинации от Covid‑19. В столице проводится акция «Помощники вакцинации».

- В Москве начали вакцинировать участников исследования препарата «Спутник Лайт». Участником исследования может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.