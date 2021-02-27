РИАМО - 27 фев. В ночь на 28 февраля на дорогах и тротуарах в Подмосковье и столице образуется ледяная корка толщиной 1-2 миллиметра, сообщается на сайте «Метеовести».

«В ночь на воскресенье в тылу циклона в центральной России ударят морозцы и не обойдется без небольшого локального снега. В Москве воздух остынет до минус 3 – минус 6 градусов, в Подмосковье – минус 2 – минус 7 градусов, местами до минус 10 градусов. При этом снежно-водяная «каша» замерзнет, и образуется слабая гололедица», — говорится в сообщении.

Толщина корки льда на дорогах и тротуарах достигнет 1-2 миллиметров. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными.

В последний день зимы температура будет около 0 градусов. Лед немного подтает.