РИАМО - 27 фев. Известный телеведущий и врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что к худшим способам укрепления иммунитета относятся биологически активные добавки и иммуномодуляторы, сообщает Газета.ru.
Также среди не самых лучших способов укрепления иммунитета эксперт выделил лук и чеснок.
Для иммунитета, по словам Комаровского, важны сон, здоровое питание и умеренные физические нагрузки. Кроме того, для организма полезны положительные эмоции.
При этом одним из самых эффективных методов для укрепления иммунитета является вакцинация.
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