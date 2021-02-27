РИАМО - 27 фев. Известный телеведущий и врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что к худшим способам укрепления иммунитета относятся биологически активные добавки и иммуномодуляторы, сообщает Газета.ru.

Также среди не самых лучших способов укрепления иммунитета эксперт выделил лук и чеснок.

«Кроме того, по мнению специалиста, не смогут повысить иммунитет элеутерококк и эхинацея. Нет смысла, как отмечает врач, пользоваться амулетами от вирусов и гомеопатией», - говорится в сообщении.

Для иммунитета, по словам Комаровского, важны сон, здоровое питание и умеренные физические нагрузки. Кроме того, для организма полезны положительные эмоции.

При этом одним из самых эффективных методов для укрепления иммунитета ​является вакцинация.