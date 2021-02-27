РИАМО - 27 фев. В аэропорту Домодедово определили пятерку самых популярных горнолыжных направлений текущего зимнего сезона, лидерами рейтинга стали Сочи, Минеральные Воды, Уфа, Иркутск и Новокузнецк, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По маршрутам в этих направлениях пассажиропоток составил 618 тысяч человек. Это на 22% больше, чем в зимний период прошлого года», - говорится в сообщении.

Сочи выбрали более 340 тысяч туристов. Показатель на 45% превысил количество путешественников в прошлый сезон.

Трафик внутренних пассажирских рейсов по России составил более 3,3 миллиона человек. С декабря по февраль пассажиропоток Домодедова составил почти 3,8 миллиона человек.​

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