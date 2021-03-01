РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковном Подольске общественная приемная партии «Единая Россия» с понедельника по 5 марта проведет прием граждан онлайн по вопросам ЖКХ, на вопросы жителей ответят представители власти и эксперты, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так как эпидемиологическая ситуация остается напряженной, прием граждан будут проводить исключительно в онлайн- формате по номерам телефонов и во время, указанное в графике.

«С 1 по 5 марта местная общественная приемная партии «Единая Россия» городского округа Подольск проведет прием граждан по вопросам ЖКХ. Свои вопросы жители могут задать депутатам представительных органов власти всех уровней, членам партийного актива, специалистам, экспертам», - говорится в сообщении.

С целью эффективного проведения приемов для аргументированных ответов на вопросы граждан жителей попросили обратить внимание на необходимость предварительной записи по телефону к отдельным специалистам и депутатам.​