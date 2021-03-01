РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. С понедельника водители, в том числе и из Люберец, будут получать электронные диагностические карты, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«По результатам технического осмотра в случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности оператором оформляется диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении. С 1 марта 2021 года такая карта будет оформляться в электронном виде. Диагностическая карта, оформленная операторами техосмотра до 1 марта 2021 года, в соответствии с действующим законодательством будет актуальной до наступления срока следующего ТО», - говорится в сообщении.

Для проведения технического осмотра можно обратиться к любому оператору в любой пункт техосмотра вне зависимости от места государственной регистрации транспортного средства. Сведения о пунктах, на которых возможно пройти техосмотр транспортных средств, размещены в открытом доступе на сайте Российского союза автостраховщиков: www.autoins.ru.

В соответствии с законодательством РФ проведение технического осмотра без предоставления транспортного средства и проведения проверки его состояния (в том числе его частей, дополнительного оборудования) на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств не допускается.

В случае, если диагностическая карта оформлена на транспортное средство, в отношении которого не проведен технический осмотр (транспортное средство не предоставлялось на пункт ТО и не проверялось на нем) или при проведении техосмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности, такая диагностическая карта может быть аннулирована с последующим информированием страховой компании, заключившей договор ОСАГО.