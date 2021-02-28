РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Юные лыжники смогут посоревноваться, а также прокатиться на оленьей упряжке в воскресенье, сообщается на официальном сайте администрации.

«Детский лыжный фестиваль пройдет в Красногорске в воскресенье. Юным участникам предстоит преодолеть дистанцию 300 метров. Помимо стартов, в программе запланированы катания на оленьих упряжках и буране, выступление ансамбля «Чукотка», конкурсы и игры на снегу, горячий чай и каша», - говорится в сообщении.

Соревнования состоятся на Лыжном стадионе «Зоркий». Регистрация участников с 9:00 до 11:00. Открытие фестиваля в 11:00.