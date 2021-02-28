РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Члены Общественной палаты Балашихи в воскресенье запустят пилотный спортивно-патриотический проект «Воскресный футбол», один раз в месяц он будет собирать восьми- и девятилетних школьников на турнир «Кубок героев», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Слоган спортивно-патриотического проекта, посвященного городам-героям Великой Отечественный войны: «Мы помним! Мы гордимся!».

«В воскресенье восемь футбольных команд выйдут на первый турнир в балашихинском спорткомплексе «Метеор». Встреча пройдет под знаком города-героя Ленинграда. За кубок героев поборются четыре команды детских спортивно-юношеских школ и четыре сборные коммерческих академий. В перерыве на поле выйдут посоревноваться две женские команды», - говорится в сообщении.

Турнир организован при поддержке Общественной палаты Балашихи, комитета по делам молодежи и спорту городского округа и Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Спортивное мероприятие состоится в СК «Метеор» по адресу: Балашиха, улица Победы, владение №1.