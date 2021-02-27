РИАМО – 27 фев. Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам, сообщает в субботу Газета.ru.

Большунов завершил гонку со временем 1:11:33.9.

«На втором месте оказался норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер (+1.1), замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд (+1.7)», — говорится в сообщении.

Еще один российский спортсмен Иван Якимушкин занял восьмое место. Алексей Червоткин финишировал 18-м, Евгений Белов – 23-м. ​​