РИАМО - 27 фев. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства региона на март 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

В условиях пандемии коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов проведет прием 2 марта с 10:00, в тот же день с 15:00 прием проведет министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков. 3 марта с 10:00 прием проведет председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Министр образования области Ирина Каклюгина проведет прием 4 марта с 10:00, с 15:00 в тот же день прием проведет министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. 5 марта с 10:00 прием проведет министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, с 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

С 15:00 9 марта прием проведет министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе. 10 марта с 10:00 прием проведет министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, с 15:00 – первый зампред правительства области Ольга Забралова и председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

С 10:00 11 марта прием проведет министр благоустройства региона Михаил Хайкин, с 15:00 – исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. 12 марта с 10:00 – министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, с 15:00 – министр культуры региона Елена Харламова.

Председатель комитета по ценам и тарифам области Мария Пичугина проведет прием 15 марта с 10:00, с 15:00 – начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская. 16 марта с 15:00 – исполняющая обязанности министра экономики и финансов региона Эльмира Кадырова. 17 марта с 10:00 – министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

С 10:00 18 марта прием проведет начальник Главного управления государственного строительного надзора области Артур Гарибян, 19 марта с 10:00 – министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, 22 марта с 15:00 – министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина, 23 марта с 15:00 – зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная, с 15:00 – министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик проведет прием 24 марта с 10:00. 25 марта с 10:00 прием проведет руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, с 15:00 – зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин и советник губернатора Подмосковья (в ранге министра) Хатиа Окуджава.

С 10:00 26 марта прием проведет министр ЖКХ региона Антон Велиховский, с 15:00 – зампред правительства области Вячеслав Духин. 29 марта с 15:00 – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, 30 марта с 15:00 – зампред правительства региона Евгений Хромушин, 31 марта с 10:00 – зампред правительства Московской области Максим Фомин.

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