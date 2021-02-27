РИАМО - 27 фев. В Подмосковье утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на март 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Адвокаты примут жителей 2, 9, 10, 15, 16, 22, 23 и 30 марта с 10:00 до 14:00. Предварительно записаться на консультацию можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Консультации для жителей Подмосковья проходят в Москве на Садовой-Триумфальной улице, дом 10/13, строение 2.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

Утвержден график работы общественных приемных в округах Подмосковья в марте>>