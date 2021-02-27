РИАМО - 27 фев. В конкурсную программу 38-го международного кинофестиваля, который пройдет в Майами, вошел один российский фильм — «Маша», сообщает Федеральное агентство новостей.

Фестиваль кино пройдет в гибридном формате с 5 по 14 марта. В рамках мероприятия будут представлены самые интересные работы со всего мира.

«Помимо основного конкурса, картина, снятая Анастасией Пальчиковой, примет участие в борьбе за премию Джордана Рестлера, которую получает режиссер за лучший дебют. Размер премии составляет 10 тысяч долларов», - говорится в сообщении.

В фильме «Маша» рассказывается история взросления девочки в эпоху 90-х. В России картина выйдет в широкий прокат 1 апреля.​