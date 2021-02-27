РИАМО - 27 фев. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в марте 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Время приема – с 10:00 до 13:00.

Так, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведет прием жителей Каширы 3 марта, Долгопрудного – 10 марта, Домодедова – 15 марта, Звездного городка – 19 марта, Котельников – 22 марта, Красноармейска – 26 марта, Лосино-Петровского – 29 марта и Электростали – 31 марта.

Приемные министерства экономики и финансов Подмосковья будут работать в Ступине 3 марта, в Богородском округе — 10 марта, в Жуковском – 12 марта, в Щелкове – 17 марта. Главное архивное управление региона 3 марта проведет прием в Химках, 12 марта — в Наро-Фоминском округе, 15 марта – в Павловском Посаде, 19 марта – в Рузском округе, 22 марта – в Подольске, 26 марта – в Звездном городке, 29 марта – в Королеве, 31 марта – в Лобне.

Представители министерства благоустройства области примут жителей Волоколамского округа 10 марта, Воскресенска – 12 марта, Сергиево-Посадского округа – 15 марта, Чехова – 17 марта, Коломны – 22 марта, Королева – 26 марта, Каширы – 29 марта, Луховиц - 31 марта.

Министерство жилищной политики Подмосковья проведет прием 3 марта в Серпухове, 5 марта – в Лыткарине, 10 марта — в Истре, 12 марта – в Ивантеевке, 15 марта — в Клину, 19 марта – в Краснознаменске, 22 марта – в Красногорске, 31 марта – в Дубне.

Главное управление территориальной политики региона организует приемы 3 марта в Егорьевске, 15 марта – в Орехово-Зуевском округе, 22 марта – в Истре, 31 марта – в Пушкинском округе.

Полностью расписание общественных приемных можно посмотреть на официальном портале правительства Московской области: .

Обратная связь из общественных приемных с приемной правительства Московской области осуществляется в режиме ССТУ (сетевой справочный телефонный узел) ежедневно. Телефон для справок 8-498-602-31-13.

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