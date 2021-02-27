РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В пожарной части №213 Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» начали проходить производственную практику шесть слушателей Домодедовского структурного подразделения профессионального колледжа «Московия», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В пожарной части № 213 Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» начали проходить производственную практику шесть слушателей Домодедовского структурного подразделения профессионального колледжа «Московия».

«Практика в частях противопожарно-спасательной службы региона рассчитана на два месяца и проводится по специальности «20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (МЧС)». Основная квалификация выпускника учебного заведения по этой направленности – техник-спасатель», ‒ говорится в сообщении.

С первых дней пребывания ребят в пожарном подразделении между ними и огнеборцами завязалась профессиональная дружба, так как они делают одно благое дело. В свободное от практической деятельности время студенты подготовили для принимающей стороны исторический доклад об образовании и становлении пожарной охраны в России, с которыми выступили перед огнеборцами.