РИАМО - 27 фев. Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в избиении участника популярной музыкальной группы «Машина времени» Александра Дитковского и его товарища, сообщает ТАСС.

«Задержаны двое подозреваемых, в настоящее время они находятся на допросе в полиции», - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 25 февраля. По предварительным данным, на музыканта и его товарища напали порядка пяти человек. Они ходили по парковке и просили у людей милостыню.

После нападения были возбуждены уголовные дела по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и статье 116 УК РФ «Побои».​