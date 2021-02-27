РИАМО - 27 фев. Согласно данным Центрального банка РФ, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным займам по итогам января этого года составила 7,23%, передает Федеральное агентство новостей.

«Относительно показателя декабря 2020 года снижение составило 0,13 процентного пункта, а за год средняя ставка сократилась на 1,56 процентного пункта. Более низкий показатель был зафиксирован в августе 2020 года — 7,16% годовых», - говорится в сообщении.

Эксперты полагают, что ставка могла снизиться из-за того, что в стране выросла доля льготного кредитования. При этом, по данным ЦБ за январь, доля льготной ипотеки под 6,5% вернулась на уровень в 30%, но объем выдачи сократился до 75 миллиардов рублей.

Среди регионов РФ по выдаче ипотеки на льготной основе лидирует Москва. В мегаполисе выдано 14,5% всех ссуд.

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