РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Команда юных волейболисток спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Пахра» из Подольска завоевала «бронзу» на игре «Финала шести» первенства Подмосковья в детской лиге, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу завершились игры «Финала шести» первенства Подмосковья (детская лига) среди девушек 2006-2007 года рождения по волейболу.

«Спортсменки МУ СШОР «Пахра» тренера Игоря Чутчева стали бронзовыми призерами соревнований. Поздравляем девушек с отличным результатом и желаем дальнейших побед и успехов в волейболе! Выражаем благодарность родителям за поддержку команды!» - говорится в сообщении.

Тренера Чутчева поблагодарили за плодотворную работу и поздравили с днем рождения.