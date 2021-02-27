РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В подмосковном Подольске исполнительный директор «Ассоциации спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» Антон Наталин вручил значки и документы о присвоении новых судейских званий и спортивных разрядов тренерам и спортсменам клуба «Скорпион», сообщил «РИАМО в Подольске» тренер спортивного клуба Александр Горпинко.

«26 февраля Наталин вручил значки и документы о присвоении 2-й судейский категории тренеру-инструктору СК «Скорпион» Денису Шепель, а также о присвоении 3-го спортивного разряда по универсальному бою Артему Витвицкому и 2-го спортивного разряда Кириллу Непомящему», - сказал Горпинко.

Ранее спортсмены клуба отличились на первенстве ЦФО по универсальному бою, которое проходило в селе Поляны Рязанской области на базе СК «Витязь» с 11 по 14 февраля. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 15 регионов страны. Команда «Скорпион» Подольска в количестве 12 человек представляла Московскую область и завоевала 12 медалей.

В общекомандном зачете Московская область заняла второе место в возрастных категориях 12-13 лет и 14-17 лет, а также первое место в возрастной категории 18-20 лет.