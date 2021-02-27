РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В подмосковном Подольске перенесут на несколько дней сроки доставки квитанций за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в марте, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«МосОблЕИРЦ уведомил о смещении сроков выпуска платежных документов в марте. Жители Подмосковья получат квитанции за ЖКУ с начислениями за февраль ориентировочно до 5 марта. В марте сроки доставки сдвигаются на несколько дней в связи с тем, что февраль - короткий месяц», - говорится в сообщении.

Без комиссии оплатить счета можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн» или через кнопку моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта расчетного центра.

Начисление пени начинается с 31-го дня просрочки от установленного срока оплаты. Своевременная оплата ЖКУ – оптимальный путь распределить финансовую нагрузку и избежать увеличения начислений.