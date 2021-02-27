РИАМО - 27 фев. Ушел из жизни известный советский хоккеист, чемпион СССР Александр Баринев, выступавший за клуб «Спартак», передает Nation News.

О смерти спортсмена сообщили в команде красно-белых.

«Причина гибели не уточняется», - говорится в сообщении.

Баринев был нападающим хоккейной команды «Спартак» с 1975 по 1980 год. Он также выступал за ЦСКА, СК МВО и саратовский «Кристалл». В 1976 году он стал чемпионом Советского Союза по хоккею.

После завершения собственной спортивной карьеры он тренировал молодых спартаковцев.​