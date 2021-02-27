РИАМО - 27 фев. Ушел из жизни известный советский хоккеист, чемпион СССР Александр Баринев, выступавший за клуб «Спартак», передает Nation News.
О смерти спортсмена сообщили в команде красно-белых.
«Причина гибели не уточняется», - говорится в сообщении.
Баринев был нападающим хоккейной команды «Спартак» с 1975 по 1980 год. Он также выступал за ЦСКА, СК МВО и саратовский «Кристалл». В 1976 году он стал чемпионом Советского Союза по хоккею.
После завершения собственной спортивной карьеры он тренировал молодых спартаковцев.
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