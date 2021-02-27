РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 фев. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова рассказала, как прошла вакцинацию Covid-19.

«Зачем? Говорили мне знакомые и не очень хорошо реагировали, когда узнавали, что я собираюсь поставить вакцину от коронавируса. Я отвечала, потому что надоело бояться за себя и близких», - написала в своем Instagram-аккаунте Иванова.

По ее словам, с вакциной не нужно переживать о возможной болезни, все мы устали жить в режиме постоянных ограничений, а массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет. Вакцинация сейчас – единственный способ окончательно победить коронавирус. Она отметила, что ей не было больно.

«Осмотр врача, дальше – укол в мышцу руки шприцем, так делают с большинством вакцин. Место укола болит, но недолго. Вторая процедура через 21 день. Это необходимо на случай, если первый компонент вакцины сработал слабее, чем предполагалось. Как я себя чувствовала? В первый день после первой прививки была повышенная температура 37,7, она легко сбивалась парацетомолом. Пожалуй, все», - объяснила она.

По словам Ивановой, она знает, что многие переносили вакцинацию чуть тяжелее: температура была выше.

«Сейчас у меня антитела, коронавирус не страшен. Когда меня спрашивают – стоит ли делать или не делать прививку, я рассказываю о личном примере. Вакцина помогает чувствовать себя менее уязвимой от болезни. Но главное, я не боюсь случайно заразить пожилых родителей, членов своей семьи», - завершила она.

Записаться можно по телефону 122 и на сайте, а также в офисах МФЦ.

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Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

- В правительстве РФ одобрили выплаты врачам, борющимся с Covid‑19. Единовременные страховые выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал.

- Более 2 тыс добровольцев помогают врачам в 11 столичных пунктах вакцинации от Covid‑19. В столице проводится акция «Помощники вакцинации».

- В Москве начали вакцинировать участников исследования препарата «Спутник Лайт». Участником исследования может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.