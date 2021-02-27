РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 фев. В подмосковных Котельников выявили восемь нарушений масочного режима на нестационарных торговых объектах, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации Котельников.

Сотрудниками отдела потребительского рынка и услуг совместно с сотрудниками отдела защиты прав потребителей проведен выездной мониторинг нестационарных торговых объектов в микрорайон Опытное поле, расположенных у метро и автовокзала Котельников, по вопросу соблюдения рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения Сovid-19.

«На фоне положительной динамики и снятия ряда ограничений продавцы стали чаще нарушать масочный режим. Проводили разъяснительную работу с сотрудниками, связывались с руководителями и информировали о выявленных нарушениях», - говорится в сообщении.

Всего было проверено более 20 объектов. Нарушения масочного режима выявлено в восьми. Мониторинг осуществляется ежедневно.

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27 ФЕВРАЛЯ

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