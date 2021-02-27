РИАМО - 27 фев. На Пятницкой улице, где ранее произошло возгорание в здании, восстановили движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение перекрывалось сотрудниками ГИБДД в связи с возгоранием по адресу: Пятницкая улица, дом 6/1. Движение перенаправлялось на Большой Овчинниковский переулок.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.

Пожар уже ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.