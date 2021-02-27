РИАМО – 27 фев. Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева рассказала, что чрезмерное употребление отбеливающих средств для зубов в домашних условиях часто становится причиной гиперестезии – повышенной чувствительности зубов, сообщает в субботу Nation News.

«Может быть, из-за неправильного прикуса стирается эмаль, может быть, из-за частого пользования отбеливающими полосками (развивается гиперестезия – ред.). К слову, в домашних условиях не надо отбеливать зубы, лучше приходить на прием к гигиенисту, который индивидуально подберет вам дозу», — сказала Балакирева.

Она добавила, что слишком белые зубы говорят о том, что из эмали вымываются важные вещества.

Кроме того, среди причин повышенной чувствительности зубов – неправильная гигиена, зубной камень, рецессия десны, гингивит, скрежетание и сильное стискивание зубов, трещины и сколы зубов. Самый распространенный симптом – реакция на холод. Иногда зубы реагируют даже на обычную чистку пастой.

Стоматолог добавила, что по поводу гиперестезии нужно обращаться ко врачу, который поможет определить причину повышенной чувствительности зубов. Так, облегчить повышенную чувствительность помогут специальные зубные пасты. ​​