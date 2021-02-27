РИАМО - 27 фев. В кабинете министров РФ одобрили выделение средств Минфину РФ на дополнительные страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусной инфекцией, передает Газета.ru.

«Проект распоряжения подготовлен для предоставления выплат в соответствии с указом президента РФ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», - говорится в сообщении.

Выплаты будут единовременными. Их предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу. Кроме того, средства также получат водители скорой помощи, работающие с Covid-19.

С начала пандемии коронавирусной инфекции медики в РФ получили свыше 188 миллиардов рублей за борьбу с Covid-19.

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Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

- В правительстве РФ одобрили выплаты врачам, борющимся с Covid‑19. Единовременные страховые выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал.

- Более 2 тыс добровольцев помогают врачам в 11 столичных пунктах вакцинации от Covid‑19. В столице проводится акция «Помощники вакцинации».

- В Москве начали вакцинировать участников исследования препарата «Спутник Лайт». Участником исследования может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.