РИАМО – 27 фев. Александр Могильный, Александр Овечкин, Павел Буре и Илья Ковальчук вошли в список лучших бомбардиров клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу голов за один сезон, сообщает в субботу Газета.ru.

«В список попали четверо россиян. Лучшим стал экс-форвард «Баффало Сэйбрз» Александр Могильный, забросивший 76 шайб. Также в рейтинг вошли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (65 голов)», — говорится в сообщении.

В рейтинг вошли также Павел Буре, который забросил 60 шайб за «Ванкувер Кэнакс» и 59 шайб за «Флорида Пантерз», и Илья Ковальчук, который совершил 52 гола за команду «Атланты Трэшерз», которая теперь называется «Виннипег Джетс».

Лидером рейтинга по числу голов за сезон стал Уэйн Гретцки, забросивший 92 шайбы за «Эдмонтон Ойлерз».