РИАМО - 27 фев. Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Евдокимова рассказала, что повысить настроение и улучшить работу мозга смогут йогурты без сладких добавок, кефир, бананы и овсяная каша, сообщает в субботу Nation News.

Во время стресса человек обычно предпочитает есть продукты с высоким содержанием сахара, нездоровых жиров и соли. В то же время для повышения настроения и улучшения работы мозга нужно есть продукты с пробиотиками. Это йогурт без сладких добавок, кефир, квашеная капуста. Эти продукты также улучшат работу кишечника.

«Все дело в живых микроорганизмах, которые помогают контролировать популяцию здоровых бактерий в кишечнике и прямым образом влияют на выработку серотонина. Этот гормон, как известно, влияет на поведение, реакцию на стресс, аппетит и даже сексуальное влечение», — сказала Евдокимова.

Она также порекомендовала есть бананы для хорошего настроения, так как в них есть сахар и полезная клетчатка. Бананы также богаты витамином В6. Они помогают выработке нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональное состояние удовольствия, счастья и радости. Кроме того, чтобы снизить тревожность и подавленность, стоит есть сырой миндаль или бразильский орех. Они также являются источниками цинка и селена.

Евдокимова добавила, что тем, кто страдает от стресса, обязательно нужно завтракать. Овсяная каша станет залогом бодрости и хорошего настроения до обеда. В овсе также содержится большое количество железа. Дефицит железа часто приводит к вялости и апатии.

Врач отметила, что полезными для организма являются лосось и тунец. Рыбий жир же снижает риск депрессии.

Евдокимова назвала в числе важных продуктов для хорошего настроения темный шоколад. В нем содержится триптофан — аминокислота, которую мозг использует для производства гормона серотонина. Какао также заставляет мозг выделять эндорфины, как после активной физической нагрузки.