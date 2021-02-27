РИАМО - 27 фев. Пожарные вывели из здания на Пятницкой улице, где произошел пожар, 40 человек, возгорание ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу: Пятницкая улица, дом 6/1, строение 1. Еще до приезда пожарных здание покинули восемь человек.

«Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В 15:41 возгорание ликвидировали.