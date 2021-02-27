РИАМО - 27 фев. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что они готовы действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира в интересах России, сообщает kp.ru.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ могут выполнять задачи высокой сложности и особой важности, а среди солдат есть закаленные, испытанные бойцы.

«Вы не раз доказывали это, когда побеждали «не числом, а уменьем», наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности, и уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу», - сказал Путин.

Силы специальных операций появились с реформой ВС РФ, начавшейся в 2009 году. В рядах ССО — специально обученные бойцы, которые хорошо экипированы и технически обеспечены, готовые выполнять особые боевые задачи.

Профессиональный праздник ССО отмечают ежегодно 27 февраля с 2015 года.​