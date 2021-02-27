РИАМО – 27 фев. Аккаунт руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова в Facebook взломали, депутат отметил, что после инцидента задумался о другом формате общения, сообщает в субботу Газета.ru.
Он добавил, что мошенники, получив доступ к аккаунту, решили «повеселиться» в комментариях и личной переписке». Депутат подчеркнул, что инцидента задумался о другом формате общения.
Неверов также опубликовал скриншоты, на которых видно, что вход в его аккаунт был совершен в Краснодаре. Facebook прислал Неверову уведомление о подозрительной активности.
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