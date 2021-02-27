РИАМО - 27 фев. Пожарным удалось потушить возгорание в двухэтажном здании на Пятницкой улице, площадь пожара составила 12 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В здании на Пятницкой улице загорелись перекрытия между первым и вторым этажами.

«В 15:41 возгорание на улице Пятницкой, дом 6/1, строение 1, ликвидировано», — говорится в сообщении.

По данным открытых источников, по этому адресу находится несколько ресторанов и магазинов.

Рядом с местом пожара перекрыли движение. Кроме того, был изменен автобусный маршрут №м5.