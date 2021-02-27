РИАМО - 27 фев. Из-за пожара в здании на Пятницкой улице в районе места происшествия перекрыли движение, движение перенаправили в Большой Овчинниковский переулок, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В двухэтажном здании на Пятницкой улице загорелись перекрытия между первым и вторым этажами. Пожар удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало.

«В связи с возгоранием <…> по адресу: Пятницкая улица, дом 6/1, сотрудниками ГИБДД перекрыто движение в районе происшествия», — говорится в сообщении.

Движение перенаправлено в Большой Овчинниковский переулок.

Кроме того, изменен маршрут автобуса №м5. Пассажиров призвали слушать объявления водителей.