РИАМО - 27 фев. В двухэтажном здании на Пятницкой улице загорелись перекрытия между первым и вторым этажами, возгорание локализовали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Ранее в МЧС сообщили о задымлении по адресу: улица Пятницкая, дом 6/1, строение 1. По данным открытых источников, по данному адресу находится несколько ресторанов и магазинов.

«В 15:24 — пожар локализован», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания в перекрытиях составляет 12 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.