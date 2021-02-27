РИАМО - 27 фев. Некоммерческие организации в столице могут получить поддержку в рамках конкурса грантов мэра города, благотворительного сервиса на mos.ru, сети коворкингов НКО, образовательной программы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В городе работают 6,5 тысяч социально ориентированных НКО.

Конкурс грантов

«Ежегодно в Москве проходит конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций. Чтобы получить помощь НКО могло как можно больше людей, в 2020 году формат конкурса был обновлен. Раньше представить свои проекты на него могли только НКО, которые зарегистрированы в Москве больше года. Теперь же появилась еще одна категория участников — молодые организации, которые работают более полугода», — говорится в сообщении.

НКО, которые работают больше года, могли получить грант до 5 миллионов рублей. НКО, которые работают меньше, — до 500 тысяч рублей. Для подачи заявки понадобятся устав, гарантийное письмо и заявление.

Благотворительный сервис

На официальном сайте мэра Москвы работает благотворительный сервис. С помощью него горожане могут пожертвовать средства для проверенных фондов. На сайте «Душевная Москва» публикуют отчеты о расходовании пожертвованных денег.

С помощью сервиса москвичи пожертвовали более 2,3 миллиона рублей. В среднем размер одного платежа составляет 257 рублей.

К сервису может присоединиться любая социально ориентированная НКО, которая включена в реестр благотворительных организаций.

Коворкинги

В столице также создали сеть коворкинг-центров НКО для поддержки социально ориентированных организаций. Всего в разных округах города работают 11 таких коворкингов. Там есть индивидуальные рабочие места, переговорки, концертные и выставочные залы.

Если НКО еще ни разу не проводила мероприятия, то команда коворкинга поможет все организовать. В 2020 году НКО с помощью этой сети коворкингов провели порядка 700 мероприятий.

«НКО Лаб»

Для НКО также проводят образовательную программу «НКО Лаб». Каждый год в ней принимает участие около 7 тысяч человек. Задача программы – помочь НКО эффективно организовать работу. В рамках программы проводят мастер-классы, вебинары, на которых обсуждают темы, посвященные различным аспектам деятельности НКО.

Для недавно созданных благотворительных фондов создан курс «Управление и развитие некоммерческой организации».

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