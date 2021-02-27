РИАМО – 27 фев. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина остановить голосование по поводу памятника на Лубянской площади, сообщает в субботу Газета.ru.

Ранее в «Активном гражданине» остановили голосование по вопросу установки памятника. Горожанам предлагалось выбрать, чью фигуру установят на Лубянской площади — основателя ВЧК Феликса Дзержинского или великого князя Александра Невского. По мнению Собянина, по прошествии двух дней голосование «стало все больше походить на противостояние людей разных взглядов». Мэр предложил оставить Лубянку в нынешнем виде.

«Промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать», — написал Легойда в Telegram-канале.

Он добавил, что в таких ситуациях церковь всегда занимала миротворческую и объединяющую позицию. Легойда подчеркнул, что сейчас российское общество остро нуждается в единстве и объединяющих символах.

В голосовании по поводу памятника приняли участие почти 320 тысяч москвичей. При этом 55% проголосовали за памятник Невскому, а 45% — за монумент Дзержинскому.​​

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