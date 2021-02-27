РИАМО - 27 фев. В столице проводится акция «Помощники вакцинации», в ее рамках на 11 пунктах вакцинации медицинским работникам помогают волонтеры, на участие в акции уже записалось свыше 2 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Добровольцы уже свыше 12 тысяч часов поддерживают врачей в мобильных пунктах. Волонтеры информируют москвичей о возможностях и местах вакцинации», — сказал директор центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Кроме того, добровольцы помогают тем, кто проходит вакцинацию, справиться с волнением, создают позитивную атмосферу.

Также добровольцы помогают людям сориентироваться в пунктах проведения вакцинации, они рассказывают о прививке и поддерживают медработников. Волонтеры информируют принявших участие в вакцинации граждан о получении второго компонента вакцины и о часах работы выездных бригад.

На сегодня волонтеры работают в таких пунктах вакцинации, как в фуд-молле «Депо», торгово-развлекательных центрах «Океания», «Саларис», Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Город», торговых центрах «Водный», «Калужский», «Л-153» и ГУМ.

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Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

- В правительстве РФ одобрили выплаты врачам, борющимся с Covid‑19. Единовременные страховые выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал.

- Более 2 тыс добровольцев помогают врачам в 11 столичных пунктах вакцинации от Covid‑19. В столице проводится акция «Помощники вакцинации».

- В Москве начали вакцинировать участников исследования препарата «Спутник Лайт». Участником исследования может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.