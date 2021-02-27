РИАМО - 27 фев. Задымление произошло в здании на Пятницкой улице в Москве, на место прибыли пожарные, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 14:19. Происшествие случилось по адресу: Пятницкая улица, дом 6/1, строение 1.

«Двухэтажное здание, наблюдается дым, подразделения на месте, работают», - говорится в сообщении.

Людей вывели из здания.

По данным открытых источников, по данному адресу находится несколько ресторанов и магазинов.