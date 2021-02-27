РИАМО - 27 фев. В 2021 году планируется открыть после реконструкции станцию метро «Каховская» в составе одноименной линии, которая станет частью Большого кольца подземки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Реконструкция Каховской линии идет в соответствии с графиком. Активные работы развернуты на всех трех станциях. Самая высокая готовность сейчас у станции «Каховская»: здесь завершаются монолитные работы, идут архитектурная отделка и облицовка колонн и потолка платформы, начался монтаж инженерных систем», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что станцию планируют открыть в этом году.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что Каховская линия стала первой веткой столичной подземки, на которой проводятся такие объемные работы по реконструкции. На станции «Варшавская» провели основные работы по демонтажу, там осталось демонтировать инженерные системы восточного вестибюля. Там ведут устройство конструкций платформенного участка, чистовую отделку технических помещений, облицовку пассажирской зоны.

На «Каширской» открыли северную платформу после замены облицовки. Там демонтировали облицовку западного вестибюля, демонтируют инженерные системы и ведут перепланировку технических помещений.

Работы на «Каширской» и «Варшавской» планируют закончить в следующем году.

Каховскую линию закрыли на реконструкцию в 2019 году. После проведения работ ветка станет частью Большого кольца метро.

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