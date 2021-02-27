РИАМО - 27 фев. С начала 2021 года по единому читательскому билету москвичи получили более 785 тысяч книг из городских библиотек, сам билет открывает доступ к фонду, который насчитывает около 13 миллионов изданий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Самой популярной с начала года среди столичных держателей читательского билета стала книга «Брисбен» Евгения Водолазкина. В текущем году роман брали в библиотеках более 720 раз.
Второе место в рейтинге самых читаемых произведений заняла книга «Дети мои» (2018) писательницы Гузель Яхиной, которую с начала года выдали 695 раз.
Замыкает тройку лидеров дебютный роман российского актера и писателя Григория Служителя «Дни Савелия» (2018). Москвичи брали этот роман в библиотеках более 500 раз.
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