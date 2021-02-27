РИАМО - 27 фев. С начала 2021 года по единому читательскому билету москвичи получили более 785 тысяч книг из городских библиотек, сам билет открывает доступ к фонду, который насчитывает около 13 миллионов изданий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году посетители библиотек уже получили более 785 тысяч книг по единому читательскому билету. Мы отметили, что москвичи следят за литературными тенденциями и интересуются произведениями современных русских прозаиков», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

Самой популярной с начала года среди столичных держателей читательского билета стала книга «Брисбен» Евгения Водолазкина. В текущем году роман брали в библиотеках более 720 раз.

Второе место в рейтинге самых читаемых произведений заняла книга «Дети мои» (2018) писательницы Гузель Яхиной, которую с начала года выдали 695 раз.

Замыкает тройку лидеров дебютный роман российского актера и писателя Григория Служителя «Дни Савелия» (2018). Москвичи брали этот роман в библиотеках более 500 раз.

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