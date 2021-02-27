РИАМО - 27 фев. Коммунальные службы столицы в усиленном режиме продолжают уборку снега с улиц и во дворах, специалисты дежурят в низинных местах для оперативного пропуска талой воды, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

В субботу в Москве ожидаются небольшие осадки. Температура понизится до минус 2 градусов.

«2 тысячи специалистов и 400 единиц техники очищают водоприемные решетки от снега и наледи, дежурят в низинных местах для оперативного пропуска талых вод», — говорится в сообщении.

Улицы, дворы, крыши продолжают убирать от снега. Кроме того, продолжаются работы по зачистке лотковой зоны, снег вывозят на снегосплавные пункты.

Из-за того, что температура колеблется от нуля до отрицательных значений, дворы и тротуары обрабатывают противогололедными материалами.

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