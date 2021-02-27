РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. 12 победителей в личных зачетах определят на гонках «Динамовкая лыжня» в подмосковном Красногорске, сообщил начальник управления спорта общества «Динамо» Андрей Данилов.

Соревнования проходят на лыжном стадионе «Зоркий» в субботу. Почетными гостями торжественного парада перед стартом стали глава горокруга Эльмира Хаймурзина, председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский, первый зампредседателя общества Владимир Кубышко и другие.

«Стартовали забеги среди участников разных возрастных групп. Женщины бегут 3 километра, мужчины – 5. Победителей определят в 6 возрастных категориях среди мужчин и женщин», - сказал Данилов.

Уже прошли забеги среди детей, самые младшие бежали круг 300 метров, ребята постарше – 700 метров.

Также позади командная эстафета – 4 круга по 1,5 километра. Лучшей стала команда КФК №4 «Динамо-24».

Победителям вручают атрибуты клуба «Динамо» - шарфы и шапки.

Для юных участников соревнований организовали веселые старты. Подкрепиться после забега можно кашей из полевой кухни и пирожками.

По словам Данилова, «Динамовскую лыжню» в Красногорске проводят десятый год. Всего же история соревнований насчитывает более полувека.