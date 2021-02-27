РИАМО - 27 фев. За сутки в Подмосковье противогололедную обработку и очистку провели более чем на 9 тысячах километров дорог, в работах участвуют свыше 2,8 тысячи единиц техники и более 2,7 тысячи рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье местами прошел небольшой снег с дождем. Образовались подтопления и гололедица.

«На дорожной сети за сутки провели очистку и противогололедную обработку более 9 тысяч километров региональных и муниципальных дорог. В первую очередь работы проводятся на вылетных магистралях, на дорогах с интенсивным движением, по маршрутам следования экстренных служб и общественного транспорта, а также на опасных спусках и подъемах», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что также продолжают устранять подтопления, которые образовались из-за резкого потепления. Выявили около 160 мест с подтоплениями, устранили подтопления в 136 местах. В работах участвуют 170 единиц техники. В случае необходимости в работах задействуют дополнительную технику.

По прогнозу, в субботу температура воздуха в Подмосковье составит минус 5 – плюс 1 градус. Грядущей ночью подморозит до минус 7 градусов, ожидается снег, образуется гололедица.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров, держать дистанцию, выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. Особенно внимательными также надо быть и пешеходам: им нужно переходить дорогу и железнодорожные пути только по санкционированным переходам.

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