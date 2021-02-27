РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в субботу составила около 45 сантиметров, на Гнилуше лед совсем растаял или не превышает 10 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями ГКУ Московской области «Мособлпожспас». В субботу дежурными сменами спасателей профилактическими мероприятиями в акваториях рек Пахра и Гнилуша было охвачено 24 человека. На ледяной наст Пахры в черте Подольска не вышел никто, все 24 жителя попали в поле зрения спасателей на поверхности Гнилуши.

«В местах промера толщины льда на Пахре вдоль Подольска его величина колеблется в пределах 45 сантиметров. Толщина ледяного наста, зафиксированная на Гнилуше в районе деревень Образцово и Житнево, варьируется в пределах от 0 до 10 сантиметров. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления в составе дежурных смен спасателей поисково-спасательного отряда №17 и пожарно-спасательной части №214 по-прежнему не выявлено», - говорится в сообщении.

Также работниками пожарно-спасательных формирований Подольского ТУ продолжается раздача населению листовок с информационно-предупредительным содержанием.