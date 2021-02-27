РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Около 30 родителей пришли сдать пробный ЕГЭ в лицее №4 в подмосковных Люберцах, сообщила директор МОУ лицея №4 Ирина Маренкова.

В субботу утром в лицее №4 прошла акция «ЕГЭ для родителей».

«ЕГЭ для родителей проводится с целью ознакомления, чтобы понять, что в этом экзамене нет ничего страшного. Большая часть родителей через ЕГЭ не проходила, они сдавали экзамен в другой форме, а значит, ЕГЭ они воспринимают по другому, кто-то критикует, а кто-то ругает», - сказала Маренкова.

Она отметила, что ЕГЭ для родителей способствует снятию стрессовой ситуации.

«Многие родители сдают ЕГЭ для себя, у нас сегодня присутствует замечательная женщина Наталья Баринова, ей 80 лет. Она работала корректором в журнале всю жизнь и пришла проверить свои знания», - завершила Маренкова.

Лицей №4 три года назад являлся областной площадкой для проведения ЕГЭ для родителей.