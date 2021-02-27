РИАМО - 27 фев. Из-за потепления снег в Подмосковье и столице начал таять, однако высота снежного покрова местами все еще достигает 56 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Сугробы начали уменьшаться из-за резкого потепления и дождей, которые прошли накануне.

«Так, на северо-западе и севере Подмосковья, в Клину и Новом Иерусалиме высота снежного покрова приблизилась к своей норме, после 40 сантиметров сейчас уже 27 сантиметров. Самые высокие снега лежат на востоке и юго-востоке: в Черустях 54 сантиметра, в Коломне 49 сантиметров», — говорится в сообщении.

На ВДНХ высота снежного покрова составляет 45 сантиметров, в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии – 39 сантиметров. У МГУ высота сугробов достигает 51 сантиметра, в Измайлове – 56 сантиметров.

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