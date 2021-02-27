РИАМО - 27 фев. В 2021 году в Юго-Восточном административном округе Москвы в рамках программы «Мой район» будет проведено благоустройство дворовых территорий, также в порядок приведут территории, прилегающие к станциям Московских центральных диаметров, сообщается на официальном сайте мэра города.

В рамках благоустройства будет проведен ремонт дорог и тротуаров у жилых домов. Также будет обновлена система освещения, появятся скамейки и урны. В нормативное состояние приведут лестницы, пандусы и ограждения. Кроме того, во дворах разобьют газоны и проложат тропинки, облагородят спортивные и игровые площадки. В зонах отдыха установят уличную мебель, положат брусчатку.

«Работы пройдут во дворах домов на следующих улицах: Белореченская, Боровая, Братиславская, Васильцовский Стан, Верхние Поля, Волочаевская, 1-я и 2-я Вольские, Люблинская, Михайлова, Вострухина, Перерва, Маршала Голованова, Головачева, Таганрогская, 1-я, 4-я и 12-я Новокузьминские, Госпитальный Вал, Зарайская, Зеленодольская, Маршала Баграмяна, Гурьянова, Малышева, Марьинский Парк, 1-я Дубровская, Жигулевская, 2-я и 3-я Институтские, Луховицкая, 2-я и 3-я Карачаровские, 7-я Кожуховская, Коновалова», - говорится в сообщении.

Также ремонтные работы затронут Краснодарскую, Ставропольскую, Некрасовскую и многие другие улицы и проезды округа.

Также в планах благоустройство территорий у станций второго Московского центрального диаметра — Курьяново и Печатники. В ходе проведения работ там уберут под землю кабельные линии, отремонтируют проезжую часть и тротуары. Также там появятся новые велодорожки и тропинки. Обновят и пешеходные зоны.

Также в программу «Мой район» в ЮВАО вошло благоустройство территорий рядом с объектами образования.