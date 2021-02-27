РИАМО - 27 фев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников в 2021 году, сообщает Газета.ru.

«Так, в 2021 году аттестация пройдет по упрощенным правилам. Соответствующее решение было принято, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Выпускникам девятых классов в 2021 году не нужно будет сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты они получат при сдаче двух обязательных дисциплин — русского языка и математики.

При этом одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Но для получения аттестата им также нужно будет сдать только ЕГЭ по русскому языку.

Для получения аттестата детям-инвалидам, заканчивающим школу, нужно будет сдать ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.​