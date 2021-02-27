РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В подмосковном Подольске открыли Telegram-чат по вопросам вакцинации от Covid-19, вступить в него могут все желающие, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске открыли специальный Telegram-чат по вопросам вакцинации. Присоединяйтесь, пожалуйста! Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!» - говорится в сообщении.

Вступить в чат можно по ссылке.

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27 ФЕВРАЛЯ

- В Москве начали вакцинировать участников исследования препарата «Спутник Лайт». Участником исследования может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.